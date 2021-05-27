Самолеты стран НАТО попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, но их «отбили свои» — истребители Су-35, сообщает Telegram-канал «Записки охотника».

Встреча в небе над Средиземноморьем между Кипром и Ливаном произошла после учений бомбардировщиков по условному уничтожению военно-морских баз НАТО и трех десантных кораблей ВМС США. Во время возвращения на базу в Сирии их попытались перехватить истребители НАТО, однако сопровождавшие Ту-22М3 истребители российских воздушно-космических сил Су-35 не дали этого сделать и сопроводили коллег до аэродрома.

Вместе с ними, по данным канала, полеты над морем совершал также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Minval.az