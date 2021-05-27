В ближайшие пять лет с вероятностью 90% ожидается самый теплый год, сказано в отчете Всемирной метеорологической организации.

По прогнозам метеорологов ООН, средняя температура на планете в каждый из годов этого пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи.

«Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%», — сказано в сообщении.

Ученые полагают, что в самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. При этом в 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса.

В свою очередь Парижское климатическое соглашение ставит целью удержать рост средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 градуса Цельсия.

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