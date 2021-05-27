Социальная сеть Facebook снимает запрет на посты об искусственном происхождении коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя компании.

«В свете продолжающихся расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — заявили в Facebook.

Администрация соцсети начала удалять публикации об искусственном создании коронавируса в феврале текущего года в рамках своей политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19.

Minval.az