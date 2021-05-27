Жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million, сообщает NBC News.

Бугенске, проживающая в деревне Сильвертон, выиграла $1 млн. Кроме того, молодой человек Джозеф Костелло из Энглвуда также в рамках лотереи получил полную стипендию в колледже.

Лотерея Vax-a-Million проводится в штате Огайо среди всех вакцинированных от коронавируса жителей старше 18 лет. Победители выбираются с помощью случайного генератора чисел, выигрыш оплачивается федеральными фондами для борьбы с коронавирусом. Всего будет объявлено пять победителей, которые получат денежный приз.

По словам губернатора штата Майка Деуайна, цель программы – популяризация вакцинации среди населения. Как рассказал глава Огайо, после объявления о лотерее в штате зафиксирован резкий рост обращений за вакцинацией.

Аналогичные лотереи уже успели ввести в штатах Нью-Йорк и Мериленд.

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