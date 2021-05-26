Движение «Талибан» предупредило власти стран по соседству с Афганистаном о недопустимости для сторонних сил располагать военными базами на территории этих стран, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на заявление талибов.

«Мы настоятельно призываем соседние страны не позволять кому-либо этого делать», — цитируют СМИ выдержки из заявления.

«Если такой шаг будет предпринят снова, это станет большой и исторической ошибкой и бесчестьем», — отмечается в нем.

Талибы подчеркнули, что «не будут молчать» на фоне подобного вероятного «мерзкого и провокационного» развития событий.

Minval.az