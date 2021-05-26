Президент Ирана Хасан Роухани попросил верховного руководителя Исламской Республики аятоллу Сейида Али Хаменеи обеспечить «большую конкуренцию» на июньских президентских выборах в стране после того, как многие видные претенденты на занятие поста главы правительства были лишены права баллотироваться, передаëт France-Presse.

«Суть выборов — это соревнование. Если вы уберëте это, они превратятся в (политический) труп», — сказал Роухани во время своего выступления на заседании кабинета министров, которое транслировалось по государственному телевидению.

По словам иранского президента, в минувший вторник он отправил письмо духовному лидеру ИРИ с просьбой повлиять на повышение степени конкуренции во время выборов 18 июня.

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