Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Днем независимости, отметив, что Вашингтон продолжит поддерживать грузинский народ на пути развития демократии и экономики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«В ранге преданного партнера Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути развития демократии и экономики, что подразумевает укрепление независимого суда и инклюзивных демократических процессов», — цитирует пресс-служба правительства отрывок из поздравительного письма.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Грузию на пути вступления в альянс, сказано также в послании.

Minval.az