Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допускает распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

В ВОЗ сообщили, что распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах. Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Таким образом, новый штамм может циркулировать уже в 60 странах.

В организации отметили, что этот штамм коронавируса характеризуется большей заразностью. Данные, касающиеся тяжести вызываемого им заболевания и риска повторного заражения, до сих пор изучаются.

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