Суд в США признал недействительным решение Пентагона о внесении телекоммуникационной корпорации Xiaomi в список «китайских военных предприятий», в связи с чем американские инвесторы получают возможность на законных основаниях приобретать ее акции. Об этом в среду сообщила компания.

«25 мая в 16:09 по местному времени суд округа Колумбия вынес окончательный вердикт, признав недействительным решение Пентагона о причислении Xiaomi к т.н. китайским военным компаниям, — говорится в распространенном заявлении корпорации. — Таким образом, официально полностью были сняты ограничения на владение ценными бумагами, выпущенными Xiaomi, а также на их приобретение американскими инвесторами».

Minval.az