Американский контингент пока остается в Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, еще не ликвидирована террористическая угроза. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов. Стенограмму беседы распространила пресс-служба ведомства.

«Ничего не изменилось в нашей миссии в Сирии, которая касается операций по борьбе с ИГ, — сказал он. — Американское присутствие в Сирии невелико, менее 1 тыс. военнослужащих».

На вопрос, останется ли американский контингент до полного урегулирования в Сирии, пресс-секретарь утверждал, что США находятся на сирийской земле для противодействия ИГ. «Они [военные США] не вовлечены в другие, более широкие вопросы внутри Сирии, связанные с гражданской войной. Они сражаются с ИГ, в итоге решать главнокомандующему, как долго они там будут», — добавил Кирби.

По словам представителя Пентагона, о дальнейшем присутствии можно будет судить по степени серьезности угрозы. «Это по-прежнему заслуживает нашего внимания, [проведения] тех операций. Я просто не могу спекулировать о будущем, — сказал он. — <…> Было бы оптимально, если бы у нас никого не было [в Сирии] по причине того, что нет ИГ и нет угрозы. Но сейчас это не тот случай».

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