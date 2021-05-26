Голосование на выборах президента началось в среду в Сирийской Арабской Республике. Как сообщило агентство SANA, участки для голосования открылись в 07:00 и будут работать до 19:00.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон, в волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом.

Minval.az