Репортер американской газеты The Washington Post Эшли Паркер узнала о распорядке президента США Джо Байдена. Журналистка пообщалась с семью людьми из окружения американского лидера, которые на условиях анонимности рассказали ей, как проходит его рабочий день, пишет «Корреспондент».

По словам собеседников Паркер, утро 78-летнего Байдена начинается с силовой тренировки и велотренажера.

Затем глава государства смотрит утренние телешоу CNN Новый день или MSNBC Утренний Джо. Также с утра он просматривает новостной дайджест крупных изданий США с упором на новости из родного штата Дэлавер.

После этого Байден и вице-президент Камала Харрис слушают секретный доклад американской разведки о мировых событиях в горячих точках.

Позже американский лидер встречается с главами департаментов. Корреспонденту WP удалось узнать, что Байден не менее раза в неделю встречается с министром обороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Далее президент США проводит совещание со своими советниками, после чего делает в среднем одно-два публичных выступления.

Отмечается, что в целом американский лидер ведет здоровый образ жизни, однако любит сладкое. Некоторые из его любимых лакомств – апельсиновый напиток Gatorade, шоколадное печенье и мороженое.

Также стало известно, что каждую ночь перед сном президент звонит своему сыну Хантеру, который борется с зависимостью. Если он не отвечает на звонок, Байден отправляет ему текстовое сообщение.

По ходу повествования, Паркер сравнила распорядок дня Байдена и его предшественника Дональда Трампа.

Как указала журналистка, Байден менее активен в течение дня, чем предыдущий американский президент, который больше времени проводил на рабочем месте и очень часто выступал перед СМИ.

Minval.az