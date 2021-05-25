Исламофобия, словно раковая опухоль, распространяется по всему миру, в особенности на Западе

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам I Международного симпозиума на тему СМИ и проявлений исламофобии во вторник в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, вражда к исламу проявилась на примере многих трагических событий, от Боснии и Герцеговины до Мьянмы.

«Вслед за терактами 11 сентября власти США начали проводить стратегию «демонизации мусульман», что стало отправной точкой для распространения антиисламских настроений во многих обществах, где вирус ненависти к исламу и без того уже присутствовал на культурном уровне», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что госструктуры (Запада), ответственные за обеспечение безопасности населения, на сегодняшний день соревнуются в проявлениях вражды к исламу.

Эрдоган напомнил, что Европа поколениями боялась турок, отождествляя их с исламом. Тем самым осуществлялись попытки отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с политической раздробленностью Европы.

Президент Турции отметил, что радикальные течения, которые еще до вчерашнего дня считались маргинальными, сегодня формируют политическую повестку дня, и это лишний раз свидетельствует о том, что Запад — в болоте. Вместо того чтобы вырваться из этой трясины, страны Запада предпочитают глубже увязнуть в этой опасной тенденции, сказал Эрдоган.

«Те, кто считает геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. Там, где ограничиваются свободы, не может быть и долгосрочного процветания. Те, кто отрицает этот факт, в действительности выступают не против Ислама, а против собственного будущего.», — продолжил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Запад, вместо того чтобы привлечь внимание к масштабам исламофобии, выбирает легкий путь и попадает под влияние радикальных течений.

Турецкий лидер заявил, что честные политики, интеллигенция, представители СМИ и религиозные деятели во всем мире должны выступить единым фронтом в борьбе с болезнью под названием «исламофобия».

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что единство в исламском мире приблизит успех борьбы с исламофобией.

Президент Эрдоган отметил, что все общества и страны, подверженные угрозе исламофобии, должны объединиться и тесно взаимодействовать на международной арене.

Minval.az