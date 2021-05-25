Ответ Израиля на возможный срыв перемирия в сектора Газа палестинскими радикалами будет очень мощным, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместного выступления с госсекретарем США Энтони Блинкеном после длившихся несколько часов переговоров в канцелярии премьера в Иерусалиме, передает ТАСС.

«Если ХАМАС прервет спокойствие и атакует Израиль, наш ответ будет очень мощным», — сказал Нетаньяху. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена и главу американской дипломатии за «твердую поддержку права Израиля на самозащиту».

Нетаньяху сообщил, что обсудил с Блинкеном международную помощь в восстановлении сектора Газа и экономики Западного берега реки Иордан, а также возвращение удерживаемых радикалами в палестинском анклаве двух израильтян, а также тел двух израильских солдат.

«Мы обсудили, как улучшить условия жизни палестинцев в Газе, включая вопрос о возвращении тел наших двух погибших военных и двух гражданских, удерживаемых там, а также стимуляция экономического роста на Западном берегу реки Иордан при международном сотрудничестве и участии», — сказал Нетаньяху.

«Что же касается самого мира, формального мира, президент Байден абсолютно прав, когда говорит, что мира не добиться до того, как Израиль будет признан в качестве независимого еврейского государства. Это — ключ к решению конфликта», — добавил он.

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