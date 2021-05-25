Бывший посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал назначен на новую должность.
Соответствующим решением Эркан Озорал назначен заведующим Протокольной службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет АПА.
Бывший посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал назначен на новую должность.
Соответствующим решением Эркан Озорал назначен заведующим Протокольной службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет АПА.
Дата: 2021/05/25 13:26
Раздел: Мир
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