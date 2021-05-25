Власти Гонконга призвали население активнее участвовать в программе вакцинации закупленным в Германии препаратом BioNTech, поскольку срок его годности истекает в сентябре. Об этом сообщила во вторник радиостанция RTHK.

«У нас есть только три месяца, чтобы воспользоваться данным средством, иначе оно потеряет срок годности и попросту пропадет», — предупредил в эфире правительственный эксперт Томас Цанг.

Он пояснил, что с сентября придется прекратить вакцинацию препаратом данного типа, дистрибьютором которого уполномочена выступать китайская Fosun Pharma — партнер германского производителя в этом регионе (за пределами КНР партнером выступает Pfizer).

Minval.az