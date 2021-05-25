Французские власти планируют сделать общественный транспорт в Париже бесплатным. Подобный эксперимент уже успешно реализовали в нескольких десятках небольших городов страны, пишет «Би-би-си».

Бесплатный проезд на общественном транспорте внедряют во Франции уже несколько лет. Сейчас привилегией пользуются сотни тысяч жителей более чем 30 городов страны. Среди таких муниципалитетов — Дюнкерк на севере Франции, который предоставил 200 тысячам жителей бесплатный проезд по 18 автобусным маршрутам с 2018 года. Не платит за городской транспорт население Обани и Коломбье. Страсбург, девятый по величине город Франции, стартует с этой программой в сентябре.

Согласно исследованию, проведенному в Дюнкерке после внедрения политики бесплатного проезда, изменения «оживили» город и привели к сокращению там выбросов углерода, так как многие автомобилисты пересели в маршрутки. Количество поездок общественным транспортом с начала запуска системы увеличилось на 60 процентов. Затраты на финансирование программы бесплатного общественного транспорта власти покрывают за счет увеличения налогов для местного бизнеса.

«Это очевидный успех и знак того, что бесплатный общественный транспорт может работать в больших масштабах», — говорит профессор Парижской школы городского планирования Арно Пассалаква (Arnaud Passalacqua).

Заместитель мэра Парижа и кандидат в президенты столичного региона Иль-де-Франс Одри Пульвар (Audrey Pulvar), сделала бесплатный общественный транспорт своим ключевым обещанием в предвыборной кампании.

В регион входят восемь французских департаментов, в числе которых Париж. По предложениям Пульвар, вслед за бесплатным проездом для школьников и студентов младше 18 лет, который ввели в Париже с 2020 года, программа постепенно распространится на всех жителей столицы Франции. К 2026 году проезд в общественном транспорте планируют сделать для парижан бесплатным как по выходным, так и в будни.

Сторонники программы считают, что внедрение бесплатного общественного транспорта решит несколько задач: поможет малообеспеченным французским семьям сократить расходы на транспорт, снизит давление на экологию. Критики видят в программе серьезные проблемы с финансированием и инфраструктурой.

По приблизительным подсчетам, ежегодные траты Страсбурга на программу составят от 6 до 8 миллионов евро (7,3-9,7 миллиона долларов) из муниципального бюджета. В Париже и во всем регионе Иль-де-Франс, по оценке Пульвар, эти расходы будут еще значительнее — порядка трех миллиардов евро в год. Дефицит политик рассчитывает покрывать за счет налогов на автомобили, которые сильнее всего загрязняют воздух, новых платежей c технологических гигантов. Кроме того, на финансирование инициативы с бесплатным общественным транспортом планируется направить сэкономленные от уменьшения количества автомобильных аварий деньги — около 10 миллиардов евро.

Франция не единственная страна в Европе, где общественный транспорт постепенно становится бесплатным. В 2013 году эстонский Таллин стал первой столицей в ЕС, которая отменила плату за общественный транспорт. Власти стремились снизить транспортную загруженность города и повысить мобильность малообеспеченного населения, а также увеличить налоговые поступления за счет новых резидентов. Уже в первый год эксперимента в Таллин переехали 16 тысяч человек, что пополнило столичный бюджет на 16 миллионов евро.

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