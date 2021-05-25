Турция отправит истребители F-16 в Польшу в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик подчеркнул, что Польша и Турция занимают сильные позиции в Североатлантическом альянсе. Он выступил на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой, который посетил Анкару с официальным визитом.

«Мы с удовлетворением встретили отправку Польшей на авиабазу «Инджирлик» морского патрульного самолета и военной миссии», — заявил Эрдоган. Дуда отметил, что встретится на турецкой авиабазе с польскими военнослужащими 25 мая.

Minval.az