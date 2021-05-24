Лидеры Евросоюза обсудят возможные санкции против Беларуси из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщили Bloomberg официальные лица, знакомые с ситуацией, в ЕС могут ввести ограничения на поездки и запрет на полеты.

По словам одного из экспертов, самое простое решение — введение санкций против физических и юридических лиц. Также есть вариант с приостановкой полетов европейских авиакомпаний над территорией Белоруссии. И запрет для местной авиакомпании «Белавиа» на совершение посадок в аэропортах ЕС и прекращение всех транзитных перевозок. По информации издания, последний вариант грозит увеличением расходов для европейских компаний.

Ранее крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Беларуью после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Во фракции также призвали принять четвертый пакет санкций против Беларуси.

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