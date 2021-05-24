Как минимум 115 тысяч медицинских работников в мире умерли из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других», — сказал он.

Гебрейесус также назвал врачей настоящими героями. Он подчеркнул, что зачастую медицинским работникам приходится работать в условиях, когда не хватает оборудования и лекарств. Кроме того, их работа часто недостаточно оплачивается и уважается, а условия труда небезопасны.

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