Как минимум трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года — еще до появления первой информации о коронавирусе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет разведки США, пишет «Новое время».

Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов.

В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ, и легли в больницу.

Издание отмечает, что эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении коронавируса.

Доклад разведки появился накануне заседания директивного органа ВОЗ, на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения COVID-19.

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