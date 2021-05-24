Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело из-за вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair по требованию белорусских диспетчеров, начато досудебное расследование. Об этом сообщает портал BNS со ссылкой на начальника отдела коммуникаций ведомства Эляну Мартинонене.

По ее словам, действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом». Дело было открыто по двум статьям уголовного кодекса.

Отмечается, что литовская полиция уже опросила первых свидетелей из числа пассажиров и членов экипажа. Она намерена наладить сотрудничество в рамках расследования с официальными лицами и профильными ведомствами стран Евросоюза.

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