США требуют международного расследования инцидента с рейсом Ryanair Афины-Вильнюс, который был захвачен белорусскими властями. Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы решительно осуждаем наглое и шокирующее деяние режима Лукашенко с целью изменить маршрут коммерческого рейса и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

Накануне самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту, которое затем не подтвердилось. Белорусский Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.

Среди пассажиров оказался основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов.

Minval.az