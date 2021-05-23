Министерство иностранных дел Палестины решительно осудило вторжение фанатично настроенных евреев в сопровождении израильских полицейских на территорию исламской святыни – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что данный шаг обесценивает усилия по укреплению режима прекращения огня, договоренность о котором была достигнута ранее с ХАМАС и палестинскими силами сопротивления.

Отмечается, что тем самым страна-оккупант пытается усилить свой контроль над «Аль-Аксой».

«Израиль игнорирует призывы международного сообщества по прекращению атак на Иерусалим, священную мечеть «Аль-Акса» и сектор Газа», — подчеркивается в заявлении, которое приводит «Анадолу».

Ранее в воскресенье группа из 50 фанатично настроенных евреев в сопровождении израильских полицейских вторглась на территорию исламской святыни – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Minval.az