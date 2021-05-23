В Бенгальском заливе живет самое загадочное племя на планете – сентинельцы. О них практически ничего не известно, поскольку островитяне убивают любого чужака, рискнувшего к ним приблизиться, пишет Nat-geo.

Первые свидетельства о племени, населяющем Северный Сентинельский остров Андаманского архипелага, относятся к XVIII веку: мореплаватели, оказавшись неподалеку, оставили записи о странных «первобытных» людях, которые не позволяют сойти на свою землю. С развитием мореходства и авиации возможности наблюдения за островитянами увеличились, но вся информация, известная к настоящему времени, собрана дистанционно.

До сих пор ни одному постороннему не удалось оказаться в кругу племени сентинельцев, не лишившись при этом жизни. Это неконтактное племя подпускает чужака не ближе, чем на расстояние выстрела из лука. Они даже кидают камни в вертолеты, пролетающие слишком низко.

Последними смельчаками, попытавшимися пробраться на остров, были рыбаки-браконьеры в 2006 году. Их семьи до сих пор не могут забрать тела: сентинельцы убили незваных гостей, похоронив их в неглубоких могилах.

Однако интерес к этой изолированной культуре не уменьшается: исследователи постоянно ищут возможности контакта и изучения сентинельцев. В разное время им подбрасывались кокосы, посуда, свиньи и многое другое, что могло бы улучшить их условия обитания на небольшом острове. Известно, что кокосы им понравились, однако представители племени не догадались, что их можно посадить, а просто съели все плоды. Свиней островитяне предали земле, сделав это с почестями и не притронувшись к их мясу.

Интересным оказался эксперимент с кухонной утварью. Металлическую посуду сентинельцы приняли благосклонно, а пластиковую разделили по цветам: зеленые ведерки ими были выброшены, а красные им подошли. Объяснений этому нет, как нет ответов и на множество других вопросов.

Их язык входит в число самых уникальных и совершенно не понятных никому на планете. Они ведут образ жизни охотников-собирателей, добывая себе пропитание охотой, рыбной ловлей и сбором дикорастущих растений, при этом за тысячелетия своего существования они так и не освоили сельскохозяйственную деятельность. Считается, что они даже не умеют разводить огонь: пользуясь случайными возгораниями, они затем бережно хранят тлеющие поленья и угли.

Остается неизвестной даже точная численность племени: цифры варьируются от 40 до 500 человек; такой разброс также объясняется наблюдениями лишь со стороны и предположениями о том, что часть островитян в этот момент может прятаться в чаще.

Несмотря на то, что сентинельцам нет дела до остального мира, на Большой земле у них есть защитники. Организации, выступающие за права племенных народов, называют жителей Северного Сентинельского острова «самым уязвимым обществом на планете» и напоминает, что у них нет иммунитета ни к одной распространенной в мире инфекции. По этой причине их политика прогонять чужаков может рассматриваться как самозащита от верной смерти.

Minval.az