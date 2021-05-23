Пивоваренная компания Asahi Breweries объединилась с Marushige Confectionery для производства съедобных стаканчиков для пива. Их продукция уже была испытана в ресторанах и барах и теперь вышла на рынок.

Съедобные стаканчики получили название Mog Cups (Mogu — это японское звукоподражание, означающее «жевать»). Как сообщают в Asahi, стаканчики производятся путем запекания картофельного крахмала при высокой температуре и давлении. Они могут удерживать жидкость комнатной температуры примерно один час.

«Использование одноразового пластика — серьезная экологическая проблема во всем мире. Потребители, организации и правительства все чаще пытаются решить эту проблему, находя инновационные способы минимизировать воздействие на планету. С этой целью компания Asahi Breweries придумала съедобную чашку Mog (жевать) Cup. Почему бы не съесть свою кружку в качестве вкусной закуски после того, как вы насладились напитком?», — говорится в обращении Asahi Breweries.

Стаканчики производятся в трех размерах и имеют четыре различных вкуса: обычные картофельные, рисовые, шоколадные и со вкусом креветки. На сайте также рекомендуется использовать их для бульонов и десертов.

В интернет-магазинах стаканчики продаются упаковками по 10 штук по цене от 10,60 до 12,80 доллара в зависимости от размера. Сообщается, что в ближайшее время в линейку продукта добавится пятый, ореховый вкус. Его произведут по запросу клиентов.

«Mog Cup — еще один пример того, как мы стремимся построить устойчивое общество, предлагая новый стиль потребления продуктов питания, который заменяет одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработки пищевые контейнеры», — говорится в пресс-релизе компании Asahi Breweries, который приводит издание Nat-geo.

Minval.az