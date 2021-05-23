«С января до сегодняшнего дня уничтожены 1107 террористов, в рамках проводимых нами с 23 апреля операций «Пендже Шимшек» и «Пендже Илдырым» – 124 террориста».

Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе знакомства с результатами исследований построенного ВС Турции в Стамбуле многоцелевого корабля-амфибии «Анадолу».

Министр отметил, что Турция настроена на продолжение борьбы с террористами в приграничных районах: «Нашей целью в этой борьбе являются исключительно террористы. Говорят, что турецкая армия ведет борьбу против определенных этнических групп. Но это ложь, клевета. А некоторые силы утверждают о том, что PKK и YPG это не одно и то же. Но обе они – террористические организации. Не стоит повторно обсуждать настолько очевидные вещи, наше решение в связи с террористами известно, это должны знать все» (цитата по АПА).

Minval.az