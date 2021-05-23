Репортер Эмили Уайлдер заявила, что ее уволили из агентства Associated Press за поддержку Палестины.

Девушка проработала в издании две недели. Она рассказала, что в руководстве ее увольнение объяснили нарушением политики газеты в социальных сетях, что, по мнению девушки, было связано с конфликтом Израиля и Палестины. Уайлдер заявила, что еще во время своей учебы в Стэнфордском университете она открыто выступала за защиту прав человека в Палестине.

«Я открыто говорила с моими редакторами, и они заверили меня, что я не столкнусь с наказанием за прежнюю активистскую деятельность… менее чем через 48 часов меня уволили из АП», — приводит слова Уайлдер «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Она также утверждает, что получила множество комментариев, упрекающих ее в сексизме, антисемитизме и расизме. Уайлдер подчеркнула, что сама имеет «еврейское происхождение», поэтому подобные обвинения приводят ее в ярость.

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