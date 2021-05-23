Правительство бразильского штата Мараньяо оштрафовало президента страны Жаира Болсонару за то, что он собрал во время акции в городе Асайландия большое количество людей и при этом на нем отсутствовала защитная маска, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Infobae.

Штраф наложило Управление санитарного надзора штата Мараньян, так как Болсонару не выполнил «обязанность носить маску» и «способствовал … скоплению более 100 человек без санитарного контроля».

Акция с участием президента состоялась после того, как в регионе впервые подтвердили шесть случаев «индийского» штамма коронавируса.

Minval.az