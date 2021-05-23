Написанное от руки письмо немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна со знаменитой формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе более чем за 1,2 миллиона долларов.

Стартовая цена письма составляла 400 тысяч долларов. «Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения», — сказал исполнительный вице-президент аукционного дома Бобби Ливингстон, которого цитирует «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Письмо, датированное 1946 годом, было адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал часть общей теории относительности немецкого ученого. В тексте Эйнштейн предложил оппоненту применить формулу для решения задачи.

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