Количество погибших во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 21, поисковики обнаружили тело последнего из пропавших участников забега.

Восемь получили легкие травмы, пишет ТАСС со ссылкой на Global Times.

Местные власти создали группу для проведения тщательного расследования причин инцидента.

Забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды. днем в субботу на высокогорном этапе ультрамарафона начались порывы шквального ветра и пошел град. Уточняется, что температура тела у участников снизилась, они почувствовали дискомфорт. Забег был приостановлен.

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