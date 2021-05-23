Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск в своем Twitter поздравил команду аэрокосмической компания Virgin Galactiс с успешным запуском в космос корабля VSS Unity с людьми на борту.

Unity был запущен в космос с самолета-носителя VMS Eve, который стартовал с космодрома «Америка», расположенном в американском штате Нью-Мексико. Кораблем Unity управляли пилоты Си Джей Стеркоу и Дейв Маккей.

Полет стал испытанием как систем корабля, так и площадкой для проведения экспериментов для программы американского агентства NASA Flight Opportunities, отмечает «Газета.ру».

Virgin Galactiс планирует организовать коммерческие полеты туристов на границу с космосом на суборбитальном корабле SpaceShipTwo, представителем серии которого является VSS Unity. Стоимость билета на такой полет составит $250 тыс.

Minval.az