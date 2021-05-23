Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев утверждает, что его компания ЕМКО хранила не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы на складе во Врбетице, который был взорван в 2014 году. Он отмечает, что все они были ещё времён Варшавского договора.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времён Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — сказал предприниматель, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на Der Spiegel.

Гебрев уточнил, что они не предназначались для продажи, а по-разному использовались в производстве.

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