Конфликт на границе до сих пор не сопровождался масштабными инцидентами, сказал политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Не было даже обстрелов друг друга — в этом плане обстановка спокойная, если мы говорим о военной составляющей. Преднамеренных нарушений армянской границы со стороны Азербайджана нет, есть разногласия по поводу того, где эта граница проходит. Очевидно, что в рамках созданной группы, в том числе, где Россия будет оказывать содействие обеим сторонам, за основу будут взяты советские карты середины и конца 1970-х годов, где четко определена линия административной границы между Азербайджанской и Армянской ССР, и будет четко определена граница», — сказал Коротченко, слова которого приводит «Кавказский узел».

Острая реакция на пограничную проблему в Армении связана с политической ситуацией внутри страны, полагает Игорь Коротченко.

«Идут внеочередные парламентские выборы, идет предвыборная борьба, и для Пашиняна необходимо быть «святее папы римского», чтобы не выглядеть для оппонентов нерешительным или не выглядеть не отстаивающим интересы Армении. 20 с лишним лет как таковая линия госграницы на этих участках отсутствовала. На азербайджанской территории добывались полезные ископаемые, разрастались приграничные армянские села, использовались сельхозугодия — все это за счет азербайджанской территории. Но сегодня, когда в соответствии с новыми реалиями необходимо провести делимитацию, а далее демаркацию границы, тут возникают определенные коллизии в общественном сознании в Армении, плюс это накладывается на поражение во второй Карабахской войне», — пояснил политолог.

Он напомнил, что Баку не рассматривает происходящее как конфликт. «Азербайджан четко заявил, что враждебных намерений в отношении Армении у него нет, он просто требует четко провести границу. Это соответствует и интересам Армении. Но поскольку стороны испытывают проблемы во взаимном понимании друг друга, очевидно, что участие России поможет провести этот процесс в правовом поле без лишнего напряжения», — заключил Коротченко.

Minval.az