В Великобритании английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира заподозрили в расизме. В его произведениях нашли строки, говорящие о восхищении красотой белизны кожи, а также признаки дискриминации в систематическом противопоставлении тёмного светлому. Так, в театре «Глобус» в Лондоне начали проводить семинары «Антирасистский Шекспир». Они направлены на «деколонизацию» творчества великого драматурга. Первой разобрали «Сон в летнюю ночь», пишет The Telegraph.

«На протяжении всей пьесы белое считается красивым, а тёмное — непривлекательным. Например, это ярко выражено в строке «Кто ж ворона на голубя сменять не пожелает?» — предпочтение к птицам здесь связано с их окрасом», — отметил актёр Альдо Биллингслиş

Профессор Ванесса Корредера во время своего выступления заявила, что сопоставления чёрного и белого встречаются во всех произведениях автора. «Каждая пьеса — о расе, поскольку белизна упоминается в каждой пьесе», — подчеркнула она. Учёный-шекспировед сэр Стэнли Уэллс не согласился с такой трактовкой, он подчеркнул, что эти слова слишком многогранны.

«Я думаю, что Шекспир играет с этими различными значениями и разными оттенками смысла. Я бы не стал представлять Шекспира расистом, я думаю, что он гораздо искуснее в изображении своих персонажей», — подчеркнул Корредера.

Участники семинара пришли к выводу, что зрители и читатели могут любить Шекспира, но критически воспринимать его творчество. Они уверены, что темнокожие актёры для пьес помогут придать спорным формулировкам новый смысл. Кроме того, исполнители должны сами решать, какие фразы для них комфортны и как их можно обыграть.

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