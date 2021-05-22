Тысячи сирийцев прошли маршем по главной улице Дамаска — Маззе к площади Омейядов в рамках акции в поддержку действующего президента Сирии Башара Асада, передает РИА Новости.

Около 8 тысяч учащихся спортивных организаций со всей Сирии собрались в центре Дамаска с государственными флагами и портретами Асада. Марш начался с сирийского гимна и сопровождался патриотической музыкой. Во главе колонны шли всадники на конях.

«Сегодня собрались учащиеся всеобщего спортивного союза и жители Дамаска, более 8 тысяч человек. Мы пришли поддержать нашего президента на выборах. Мы пришли сказать, что мы единый и сильный народ, победивший террор»,- сказал РИА Новости член исполнительного комитета всеобщего союза спортсменов Сирии Фирас Аль-Азаб.

Мероприятие продолжалось более двух часов и завершилось зажжением факелов и салютом на площади Омейядов, где развернули многометровый флаг Сирии.

После акции сотни молодых людей приняли участие в национальных танцах «дабке» и распевали патриотические песни.

Minval.az