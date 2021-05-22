Новая пандемия может начаться из-за вируса птичьего гриппа H5N8, считают китайские ученые. Об этом сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование.

Эксперты Вэйфэн Ши и Джордж Гао проследили историю появления и распространения вируса. По данным ученых, этот штамм был обнаружен в 2010 году у утки в Китае.

Спустя четыре года несколько случаев зафиксировали в Японии и Южной Корее. При этом среди заразившихся были и домашние, и дикие птицы.

К 2016 году вирус проявился у птиц в Индии, России, Монголии, США, а также в нескольких частях Европы. К 2020 году вспышки H5N8 зафиксированы уже в 46 странах.

«История свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — уточнили специалисты.

Вэйфэн Ши и Джордж Гао отметили, что во время обследования заболевших рабочих не было выявлено признаков передачи H5N8 среди людей.

Тем не менее ученых озадачил тот факт, что при скрещивании вирус продемонстрировал способность очень быстро адаптироваться к другим носителям.

Minval.az