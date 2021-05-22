Около 200 человек заразились мукормикозом («черной плесенью») в столице Индии. Об этом сообщил на пресс-конференции в субботу министр здравоохранения столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Сатьендар Джайн.

«В городе уже зарегистрировано 197 случаев заболевания «черной плесенью». Ранее за год сообщалось о 30-50 таких случаях, теперь число выросло довольно сильно», — отметил Джайн, выступление которого транслировали ведущие телеканалы страны. «Порядка 8-10 частных клиник, а также три государственные больницы лечат пациентов с черным грибком», — добавил министр.

Он сообщил о нехватке таких средств лечения мукормикоза, как амфотерицин B. «Дефицит ощущается по всей стране, и Дели тоже сталкивается с этим», — указал министр.

Minval.az