Инцидент с российским Су-24, сбитым близ турецко-сирийской границы в 2015 году, произошел по вине командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Турции Абидина Юнала, приказавшего подчиненным атаковать российские военные самолеты без предупреждения. Об этом со ссылкой на данные судебного допроса сообщает портал Nordic Monitor.

Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах. «Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку. В результате через несколько минут после этого звонка [российский] самолет, пересекший наше воздушное пространство, был сбит пилотами», — рассказал 45-летний Дурмуш.

При этом известно, что в Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.

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