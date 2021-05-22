Британские ученые из графства Йоркшир выявили «тройную мутацию» коронавируса с необычной комбинацией генов (VUI-21MAY-01 или AV.1). Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Уже зарегистрировано 49 случаев заражения новым типом вируса. Эти люди живут в Йоркшире и Хамбере. Специалисты Службы общественного здравоохранения Великобритании следят за распространением VUI-21MAY-01. Пока они не нашли доказательства, которые могли бы указывать на устойчивость вируса к вакцинам.

Ученые заинтересовались этим типом из-за того, что индекс распространения COVID-19 (R) в королевстве на фоне участившихся случаев выявления индийского штамма подскочил до отметки 0,9 (на прошлой неделе он был на уровне 0,8). Коэффициент приблизился к единице с момента максимальных значений, отмеченных на пике второй волны коронавируса в январе.

По словам директора по общественному здравоохранению в Шеффилде Грега Фелла, пока нет данных о том, что VUI-21MAY-01 обладает резистентностью к вакцине или более заразен.

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