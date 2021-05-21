На северо-востоке Нигерии главарь и один из основателей исламистской группировки Боко Харам Абубакар Шекау был убит во время боя с боевиками конкурирующей группировки. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Daily Nigerian.

По имеющимся данным, силовики узнали о гибели Шекау из перехваченных переговоров исламистов, прослушанных за последние трое суток.

Согласно им, лидер группировки погиб 19 мая во время боя с боевиками Исламского государства в Западной Африке (ISWAP), которая является структурой Исламского государства.

Кроме того, смерть Шекау подтвердили очевидцы произошедшего.

Minval.az