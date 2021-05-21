МИД Турции осудил разгон палестинцев в святыни ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«В Газе — прекращение огня, в Иерусалиме — атака! Израиль продолжает демонстрировать двуличную и неискреннюю позицию. Прекращение этого злодеяния, ограничивающего свободу веры и вероисповедания, уже обязательное условие!» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном на станице в Twitter.

Ранее израильская полиция в очередной раз применила пластиковые пули и шумовые гранаты в отношении палестинцев в мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

По сообщению Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили по меньшей мере 20 палестинцев.

Двое палестинцев госпитализированы.

Minval.az