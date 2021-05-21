Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. Об этом сообщил палестинский Красный Полумесяц.

20 палестинцев получили ранения на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, ещё 14 — на Западном берегу, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель полиции Израиля заявил, что массовые беспорядки начались на Храмовой горе после пятничной молитвы, в полицию стали кидать камни.

По его словам, полицейским был отдан приказ зайти на Храмовую гору с целью наведения порядка и «дать возможность людям, не принимающим участия в беспорядках», спокойно её покинуть.

Minval.az