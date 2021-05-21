«НАТО продолжит защищать международный порядок, основанный на правилах, от авторитарных проявлений со стороны таких государств, как Россия и Китай».
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Анадлолу».
Он сказал, что он обсудил с Макроном ситуацию в Украине.
Подчеркнув, что Россия сохраняет войска рядом с границами Украины, генсек отметил, что существует необходимость в мирном урегулировании.
Генсек НАТО сказал, что НАТО начеку, потому что Россия продолжает агрессивные действия.