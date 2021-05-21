Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Израиль в военных преступлениях, сказав, что еврейское государство превратило палестинскую Газу в «крупнейшую тюрьму под открытым небом». Об этом он заявил 20 мая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине, сообщает телеканал RTVI.

По мнению министра, Израиль должен быть наказан за свои действия, иначе повторной эскалации не избежать. «Агрессивные действия Израиля представляют собой военное преступление. Мы должны назвать виновника преступления», — заявил Чавушоглу.

Он также обвинил Израиль в том, что он сделал из Газы «крупнейшую тюрьму под открытым небом», так как на территории 365 квадратных километров вынуждены уживаться два миллиона человек.

Minval.az