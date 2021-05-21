Группа ученых из США и Малайзии зафиксировала факты передачи неизвестного ранее типа коронавируса от собак человеку.

Отмечается, что еще в 2018 году исследователи изучили анализы, полученные от 300 пациентов, проходивших лечение от пневмонии в Малайзии, сообщают РИА Новости.

У восьми пациентов, семеро из которых оказались детьми, был диагностирован ранее неизвестный тип коронавируса, получивший название CCoV-HuPn-2018.

В публикации по результатам проведенного исследования ученые отмечают, что ранее коронавирус CCoV-HuPn-2018 инфицировал только собак, однако затем стал передаваться и человеку.

В данный момент нет информации о возможности передачи этого типа коронавируса от человека к человеку, а также реакции иммунитета на него.

Minval.az