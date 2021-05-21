Главной причиной роста цен на практически все продовольственные товары является бум растительного топлива, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что многие крупные энергетические компании занялись его производством. В связи с увеличением доли топлива из растительных и животных жиров, зерновых, бобовых и даже сахара спрос на бобы, кукурузу и другие растительные компоненты биотоплива сильно повлиял на рост цен продуктов питания. На сегодняшний день цена сахара увеличилась наполовину, а также корма для животных и шоколад дошли до рекордного уровня за последние семь лет.

Кроме того, в статье подчеркивается, что продукты дорожают во всех странах мира вследствие программ по борьбе с изменением климата.

«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» — сказал генеральный директор американской компании Green Plains, извлекающей биотопливо из переработанного масла кукурузы Тодд Беккер.

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