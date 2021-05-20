Большинство немцев считает, что проект «Северный поток — 2» надо довести до конца, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

Выяснилось, что достройку магистрального газопровода из России в Германию поддерживают 75% опрошенных. Против строительства выступили 17% немцев, принявших участие в исследовании, сообщает «Газета.ру».

Не смогли определиться со своим отношением к строительству «Северного потока — 2» 8% немцев. В опросе приняла участие 1 тыс. человек.

«Не только германская экономика, но и население выступает за то, чтобы трубопровод был достроен и чтобы миллиарды инвестиций не остались лежать на дне Балтийского моря», — рассказал глава комитета Оливер Хермес.

По его словам, итоги опроса получились довольно интересными.

Minval.az