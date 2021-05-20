Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, пишет «Медуза» со ссылкой на The Times of Israel.

Министерская комиссия по вопросам безопасности Израиля единогласно проголосовала за прекращение ударов по сектору Газа, отмечает The Jerusalem Post.

Представитель ХАМАС сообщил Reuters, что режим прекращения огня начнется в 2:00 21 мая. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаниягу со своей стороны сообщили, что точное время прекращения огня будет определено позднее.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта. Источник The Jerusalem Post в египетских службах безопасности сообщил, что детали перемирия еще не проработаны.

На фоне сообщений о перемирии в приграничных с Газой районах Израиля продолжают звучать сирены воздушной тревоги, отмечает The Times of Israel.

Конфликт в секторе Газа перешел в стадию обострения 10 мая. Боевики ХАМАС ежедневно выпускают по Израилю сотни ракет, израильские ВВС наносят по территории сектора авиаудары. В результате этих действий, сообщает Reuters, в секторе Газа погибли 232 человека, в Израиле — 12 человек.

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