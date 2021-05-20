Министерство внутренних дел и местного самоуправления Филиппин поручило всем местным органам власти воздерживаться от объявления марки вакцин, которые будут использоваться в пунктах вакцинации, чтобы предотвратить очереди людей. Как отмечается в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства, данное решение принято по рекомендации министерства здравоохранения республики.

Глава министерства Эдуардо Аньо напомнил, что все вакцины, одобренные местным регулятором, прошли строгий процесс утверждения и поэтому являются безопасными и эффективными. «Лучшая вакцина — это та, которая есть в наличии, поэтому <…> местные органы власти не должны объявлять марку прививки, которая будет использоваться в центрах вакцинации», — подчеркнул он. Инициатива также была принята после того, как тысячи жителей Филиппин устремились к пунктам вакцинации, где предлагался препарат компании Pfizer.

Minval.az